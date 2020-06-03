تجمُّع المهنيين يعلن برنامجه لإحياء ذكرى شهداء القيادة بالعاصمة والولايات

التاريخ: 03-يونيو-2020
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حيِّا تجمع المهنيين السودانيين الذكرى الاولى للشهداء الأبطال، مؤكدا على ان التجمع يمضي على العهد لتحقيق حُلُمهم في بناء سودان ديمقراطي.
واعلن التجمع عن تفاصيل برنامجه لإحياء ذكرى مجزرة 3 يونيو بمقر تجمُّع المهنيين السودانيين والذي يشمل بحسب سونا، على تنكيس العلم عند الساعة الثانية ظهر اليوم من فوق سارية مقر التجمُّع حِداداً على شُهداء مجزرة فَضّ الاعتصام بالعاصمة وميادين الاعتصام في الأقاليم.، كلمة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ، كلمة تجمُّع المهنيين السودانيين. بجانب افتتاح معرض لتجمع التشكيليين بعنوان: “لن ننسى ولن نغفر”.
وينوه التجمع بانه سيكون الحُضُور محدوداً ويُراعى التباعُد الاجتماعي والالتزام الصَّارم بالإجراءات الصحية منعاً لتفشي فيروس (كورونا) المُستجد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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