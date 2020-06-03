الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة معرفة حقيقة فض إعتصام القيادة العامة

أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة معرفة الحقيقة حول ما حدث في الـ ٣ يونيو من العام الماضي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.
وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة له اليوم “الأربعاء” على حسابه بـ”تويتر” بحسب صحيفة السوداني: من الضروري العثور على الحقيقة حول ما حدث قبل عام بالضبط أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، نحن نتابع عن كثب جهود السلطات السودانية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف.
داعياً إلى محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه بتحقيق العدالة، يمكن أن يتمتع السودان بانتقال مستقر والاندماج في المجتمع الدولي.
وجدد الاتحاد مواصلته لدعم شعب السودان لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة والازدهار للجميع.
وتابع: يعترف ويحيي الاتحاد الأوربي التضحيات التي قدمها الشعب السوداني منذ بداية الثورة، التي دفعت السودان إلى اتخاذ العديد من الخطوات نحو الانتقال الديمقراطي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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