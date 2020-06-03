التاريخ: 03-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن ‏العدالة أحد أعمدة وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة الثلاثة. Advertisements مشيرًا في تغريدة له اليوم “الأربعاء” على حسابه بـ”تويتر” بحسب صحيفة السوداني: لن يقتنع أحد بأن الحكومة الانتقالية جادة في تحقيق العدالة ما لم تكشف عن القتلة الذين تولوا كبر فض الاعتصام، وتقدمهم لمحاكمات عادلة وناجزة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر جبريل إبراهيم: لن يقتنع أحد بجدية الحكومة لتحقیق العدالة ما لم تقدم مرتكبي فض الاعتصام لمحاكمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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