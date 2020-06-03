عاجل.. تعليق هام من الحكومة عن ذكرى يوم فض الاعتصام

الأربعاء 3 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ذكرى يوم فض الاعتصام تجدد تحميل الشعب مسؤوليات عديدة لما في ذلك مسؤولية تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ومعاقبة المجرمين.



وقال فيصل في حسابه علي فيسيوك اليوم إن يوم الثالث من يونيو يحمل ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة، يوم المذبحة والملحمة والصمود والبسالة.

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وأضاف أنها "ذكرى تجدد تحميلنا مسؤولية العمل على تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوداني وقدم الشهداء والمفقودين والتضحيات العظيمة".

ونوه فيصل إلى أن الثالث من يونيو يحمل ذكرى شهداء فض اعتصام القيادة العامة، ووصفه بأنه "يوم المذبحة والملحمة والصمود والبسالة".

وأكد أهمية "تجديد العزم والتصميم على تحمل المسؤولية واكمال المهام وفاء لدماء الشهداء".