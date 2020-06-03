بنك السودان المركزي يعلن عن إصداره فئة ال 1000 جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار العملة الورقية الجديدة فئة “1000” جنيه، بمواصفات وألوآن وعلامات تأمينية.

وأوضح إعلان للمركزي أنه تم إصدار العملة الجديدة فئة الألف جنيه بموجب المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002 وتعديلاته اللاحقة استناداً إلى سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار والاقتصادي.

وقال المنشور “بهذا يُعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة أنه قد تم إصدار ورقة جديدة من فئة الألف بالمواصفات والألوان والعلامات المُصاحبة لهذا الإعلان”.

وأوضح الإعلان أن ورقة الألف جنية الجديدة تحمل مواصفات وعلامات تأمينينة تشمل مضمون “الزراعة” ولون أزرق أساسي، بجانب أن العلامة المائية “الجديان” والرقم “1000”، وتتضمن الواجهة صورة صومعة غلال وقندول ذرة، والرقم “1000” أعلى البسار وأدني اليمين، فضلاً عن أن الملمس خشن على صورة صومعة الغلال وعبارتي “بنك السودان المركزي” و “ألف جنية”، فضلاً عن ان الرقم المُتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدني اليسار.