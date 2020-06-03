والفشقة قُبال تنسرِق..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شُفت الفرِق..؟

ما بين تكون زول زيّنا

زيّك وزيّ باقى العِباد

بين تكون مسؤول كبير

بى إمضا مِنك ..تنشطِر تِلت البِلاد

كيفّن ده عاد..؟

والباقي ما زال يحترِق

سنوات طوال تُهنا ضلينا الدرب

فيها المعاش بِلحيل صِعِب

وقفت خُطى التعمير تمام

تُهنا فى وسط الزحام

ضِقنا ملّينا الكلام

تلقى المشاكل وين تروُح

عاصمة حافيها النِزُوح

باعوها جت ما خلو سُوح

شان يمشوا يبنوها الصروح

بحر الفساد بلحيل عميق

ريحتو بانت جات تفوح

فيهو بعض الناس غِرِق

بيناتنا خُضّناها الحرِب

من جنوبنا العدوى جات

جاتنا دمّرت الغرِب

دارفورنا يا وطني الحبيب

وضعِك صِبِح شائك غريب

مشهد كئيب

شايفنوا ما زال مُضطرِب

أمّا الشرِق

إنسانو بِسأل عن وُعود

قالوها يوم المانحين

وين المِنح..موجودة وين..؟

لا شربوا يوم موية سدود

لا شافوا ليهم قط طحين

بس جعّجعة .. كثرة وُعود

حتى القبيل موجود حَرِق

يلّا نحرِس للحدود

نحمي ميراث الجدود

شان حلايب كان تعود

والفشقة قُبال تنسرِق

شُفت يا سيدى الفرِق

شُفت كيف كان الفرِق..؟

ما بين تكُون مسؤول كبير

أو تكون زُول زيّنا

غرقان يقاوم فى العِرِق