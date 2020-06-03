خيارات الاتحاد لاكمال الموسم!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

باختصار!

*الاتحاد متمسك باكمال الموسم الرياضي!

*من بيت الكلاوي!

*ليس هنالك اتجاه لالغاء الموسم الرياضي الحالي!

*بمعنى اكثر دقة ان موسم كورونا سيتواصل حتى النهاية!

*بقدرة قادر!

*بقراءات مختلفة ولكنها متفقة حول ضرورة اكمال الموسم حتى النهاية مهما كلف من وقت وزمن ومال!

*نعم..يبدو ان التمديد الاخير لحظر التجوال الذي اصدرته اللجنة العليا حتى الثامن عشر من الشهر الجاري لم يفت من عضد وعزيمة الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي يرى غير الذي يقوله المنطق وصوت العقل بان يضع الموسم الحالي اوزاره بقرار كان من المفترض ان يصدر خلال سالعات القليلة القادمة باعلان نهاية الموسم الكوري وفتح صفحة اخرى بانطلاقة فترة التسجيلات الصيفية الرئيسة في حسبة موسمنا الرياضي والتي تستمر حوالي ثلاثين يوما بالتمام والكمال ورغم انها تخالف كل فترات الانتقال والتسجيل في العالم من حولنا حيث تبدا تلك في شهر اغسطس وتستمر تقريبا حتى نهاية العام برؤى وقراءات تختلف من دولة الي اخرى ولكنها في نهاية المطاف تستمر اكثر من ثلاثة اشهر او تقل قليلا للسماح للاندية بترتيب اوضاعها بشكل مثالي والسماح للاعبين بالقراءات ودراسة مختلف العروض قبل الموافقة النهائية علي تاكيد جهة الانتقال، ومع ذلك فقد كان الشارع الرياضي في انتظار قرار باغلاق الموسم وبداية صفحة الانتقالات قبيل الدخول في ساحة الموسم المقبل الا انه يبدو ان هذا لن يكون في وقت قريب حيث تشير الدلائل الي ان الاتحاد السوداني متمسك باكمال الموسم حتى الرمق الاخير وهنالك عدة خيارات ابرزها اكمال الموسم الرياضي في العاصمة القومية وتسكين جميع فرق الممتاز بفنادق الخرطوم لفترة تقل قليلا عن الشهر وخلالها يتم اكمال المنافسة ببرمجة مباريات متلاحقة بواقع مباراتين في الاسبوع للفريق وذلك حتى الفراغ من منظومة الاسابيع الست وفي ذات الوقت العمل علي الفراغ من كاس السودان ومتبقي مباريات التاهيلي وبذلك يتحاشي الاتحاد انهاء الموسم وما يمكن ان يعقبه من جدل ونزاع حول الاندية المتضررة من عدم اكتماله بالشكل المعتاد!

*خيار انهاء الموسم في هذا الوقت بسبب تمديد الحظر حتى الاسبوع الثالث من الشهر الجاري اصبح خيارا بعيد المنال والاقرب خيار اكمال الموسم حتى ولو تم التمديد حتى منتصف يوليو المقبل او بعد ذلك خصوصا وان الفيفا منحت الاتحادات المختلفة جواز تمديد الموسم حتى ديسمبر المقبل ما يعني ان هنالك فترة كافية للفراغ من موسم كورونا والتفكير في كيفية التعاطي مع الموسم الجديد والذي ربما يدخل هو الاخر في حسبة كورونا وكيفية التعاطي معها مع استمرارية الحياة الطبيعية في الشارع العام علما بان كافة الدراسات العلمية حتى الان تشير الي ان وباء كورونا سيعيش فترة اطوال في الشارع العالمي ما يستدعي التعاطي معه حتى تستمر الحياة طبيعية بدون حظر او شيء من هذا القبيل!

*تمسك الاتحاد السوداني لكرة القدم باكمال الموسم مهما كلف من وقت يعني ضرورة العمل علي التكيف مع هذا الواقع من قبل الاندية واللاعبين الذين انتهت فترة عقوداتهم مع مختلف الاندية بحلول شهر مايو الفائت خصوصا وان انتهاء العقد فعليا يرتبط بنهاية الموسم الرياضي في أي بلد ما يؤكد ان العقودات المنتهية لبعض اللاعبين سارية المفعول الي حين اشعار اخر فقط يجب ان يسعى الاتحاد لايجاد سبل لتعويض اللاعبين عن الفترة الحالية بين انتهاء العقد علي الورق واستمراريته بمنطوق القانون المحلي للمنافسات والموسم الرياضي..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*تمسك الاتحاد باكمال الموسم يعتبر مفاجاة للجميع خصوصا وان الشارع الرياضي تحدث كثيرا عن قرار وشيك بانهاء الموسم بقرار من مجلس اتحاد كرة القدم السوداني يتم اتخاذه بالتمرير في ظل منع التجمعات!

*اللهم سلم البلاد والعباد..امين.

*تعالوا بكره!