ضبط كميات كبيرة من المواد المحظورة مهربة إلى ولاية الخرطوم……

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة لمكافحة التهريب من احباط تهريب بضائع محملة بعدد 3شاحنات لوري وعدد 2عربة صالون..

وقال اللواء شرطة عوض الله الشيخ مدير الادارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان الضبطية جاءت بعد متابعة ورصد دقيق من ادارته لنشاط عدد من المهربين حيث تمكنت ادارته من الايقاع بالمتهمين وضبطت بحوزتهم عدد (3) شاحنات لوري (ZS) و عربتين آكسنت كانت في طريقها لاسواق ولاية الخرطوم وتحمل بداخلها بضائع محظورة وممنوعة ومقيدة وفق القانون عبارة عن عدد (6) مواتر ماركة دايوان و عدد (190) طرد ملابس مستعملة و (15) طرد حبوب فايتمينات و (15) كرتونة حبوب مختلفة و (18) علبة من زيوت ومستحضرات تجميلية و (1006) كرتونة من الكريمات المختلفة و عدد (7855) صباع كريم مختلف و (14) شريط موفيت وعدد (14) كرتونة من ورق البرنسيس و (43) باكو سجائر و دستين من كريم (بيور سكين) وإضافة لكمية مقدرة من الخمور ومخدر الشاشمندي.

تم اتخاذ اجراءات بلاغ بدائرة الإختصاص.

وأكد اللواء الشيخ جاهزية ويقظة ادارته لحماية الاقتصاد الوطني من التخريب والإيقاع بشبكات التهريب وتقديم المخالفين للعدالة.