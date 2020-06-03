مبادرات التخزيل !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعدما التقط التحالف المريخي في وقت قريب قفاز المبادرة واعلن عزمه الاطاحة بالرئيس غير المعترف به في مجتمع المربخ سوداكال عاد التحالف ولحس كلامه وقال علي لسان امينه العام الاستاذ خالد سيد احمد انه لايتفق مع عملية سحب الثقة من مجلس الادارة والافضل اعطاء المجلس الفرصة لدعوة الجمعية وتقديم خطاب الدورة ومن ثم محاسبته علي هذا الخطاب واضاف ان للمجلس اشراقات كثيرة وكذلك لديه اخفاقات!!

يعني بالواضح التحالف المريخي الذي كما ذكرت سابقا يمثل الحاضنة الرياضية لهذا المجلس الفاشل اصبح الان يقف ضد تيار الاغلبية في مجتمع المريخ الذين ارتضوا الاطاحة بالمجلس واقتلاعه من جذوره عبر عملية جمع التوقيعات التي قطعت شوطا مقدرا واشعلت حراكا واسعا بمشاركة جميع الفئات داخل النادي الذين وصلوا منذ وقت مبكر الي قناعة راسخة بان ذهاب هذا المجلس غير مأسوف عليه هو السبيل الوحيد لانقاذ النادي وانتشاله من مستنقع الفشل الذي غرق فيه بسبب سياسة التخبط التي يمارسها سوداكال واعوانه ومستشاره الخاص الدكتور مدثر خيري والاخير لازال ينظر ويتحدث عن شرعية المجلس ونظامه الاساسي غير المعترف به من اهل المريخ !

ماجاء علي لسان الاستاذ خالد سيد احمد يضعه في مواجهة اسياد الوجعة بالمريخ وفيه نوع من التخزيل لايختلف كثيرا عن مبادرة الهبوط الناعم التي اعلن عنها نادر مالك باجراء عملية اصلاح داخلية بدلا عن عملية الحراك الواسع التي انتظمت النادي وبمشاركة كبيرة من كل الوان الطيف لسحب الثقة من المجلس المتهالك رغم ان الجميع علي علم بأن عامل الزمن لم يعد في مصلحة اي فرد او جماعة ترغب في اعطاء المجلس فرصة جديدة للبقاء والاستمرارية !

عموما نعيد ونؤكد بأن الافضل للاستاذ خالد سيد احمد وتحالفه رفع ايديهم عن المجلس الفاشل والانضمام لعملية سحب الثقة طالما يعترفون بأنها شرعية وديمقراطية !!