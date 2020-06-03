«كاس» تؤجل حسم استبعاد روسيا دولياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أجلت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” الثلاثاء، جلسة التأكيد من عدمه لاستبعاد روسيا من المشاركة في المنافسات الدولية لمدة أربعة أعوام إلى نوفمبر المقبل.

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” رفعت مطلع يناير الماضي قضية استبعاد روسيا عن المنافسات الرياضية على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، الى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.

وأوضحت المحكمة أن هذه الجلسة التي حُدِّد لها موعد في يوليو المقبل “تم تأجيلها إلى نوفمبر (من 2 إلى 5) في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت المحكمة التي مقرها في لوزان، أن هذه الجلسة التي لن تكون علنية، على الرغم من مطالب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ستعقد في سويسرا، في مكان لم يتم تحديده بعد.

ويحرم قرار “وادا” روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة من 2020 إلى 2021، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 وكأس العالم لكرة القدم 2022 .

وتم فرض حظر على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد تكشف فصول برنامج تنشط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين العامين 2011 و2015.