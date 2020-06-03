معاويه البرير رئيساً وسوركتي أمينا عاماً

الخليج 365 :

علمت مصادر موثوقة بان ترشيحات قوية بقيادة السيد معاوية البرير رئيسا و الاستاذ محمد ابراهيم سوركتى امينا عاما للجنة تطبيع نادى المريخ المنوط بها قيادة الكيان الاحمر للفترة الانتقالية لمدة ثلاثة اشهر حال اكتمال اجراءات سحب الثقة من المجلس الحالى الذى فشل فشلا تاما فى ادارة دفة النادى و ادت لتدهور الاوضاع التى كادت ان تعصف بالنادى الكبير و وسط مداولات و تحركات ماكوكية وسط القاعدة التى نادت بسقوط مجلس سوداكال العاجز تمام عن ابسط متطلبات الزعيم و برزت هنا وهناك ترشيحات لقيادات مريخية لتولى فترة انتقالية و العمل على اعادة الاستقرار حتى قيام الجمعية العمومية واختيار مجلس جديد فبرزت هذه القائمة تضم نخبة مريخية من اقطاب و رجال اعمال و كفاءات و وجوه مريخية مرموقة تحظى بالقبول وتضم القائمة معاوية البرير رئيسا و محمد ابراهيم سوركتى امينا عاما و السادة على ابرسى و وائل الفضل و محمد اسماعيل و اللواء ركن نور الدين عبد الوهاب و هاشم مطر و عبد الله ادريس العباس و عبد المنعم عبد الرؤوف و خالد مكى و طارق خليل عثمان و طارق التنى و حازم مصطفى و طارق الخندقاوى و محمد ميرغنى الخندقاوى اضافة لاخرين وافادت ذات المصادر بان القائمة تحظى باهتمام و مساندة عريضة و توقعات بتأييد مريخى كبير بين الاقطاب و الصفوة لما بها من كفاءات تنتمى للكيان حبا و وفاءا ودعما. اضافة الى شباب واعد يعى متطلبات المرحلة الحرجة من تاريخ النادى.

من جانب اخر التقت المصادر هاتفيا بالاستاذ محمد ابراهيم سوركتى الذى قال بان ثورة تصحيح حقيقى تنتظم المريخ فهو عظيم باهله وان الفترة القادمة ستشهد حركة دؤوبة لطى صفحة المعاناة و التقصير فى حق الكيان الاحمر و العمل على معالجة شاملة لبناء مريخ قوى ينعم بالاستقرار بعد حشد الموارد الضخمة للنادى و العمل باحترافية عالية كما تدار كل الاندية العالمية و الاقليمية وصولا لما يرضى القاعدة المريخية التى تتطلع لعودة النادى كقائد ومارد وزعيم للاندية السودانية و الافريقية . وتمنى فى ختام حديثه التوفيق لهذه الكوكبة التى ستعمل من اجل مريخ المستقبل الموحد و القوى بابناءه و صفوته التى قادت الحراك الحالى للنهوض بناديها و تستحق كل جهد يعيد لها السعادة و السيادة.