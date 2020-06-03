الإتحاد السوداني يلغي بطولة الدوري الممتاز

الخليج 365 : حسم الاتحاد السوداني لكرة القدم امره بالغاء بطولة الدوري الممتاز لموسم 2020 بعد مد حظر التجوال حتى الثامن عشر من الشهر الجاري ويبحث الآن عن مخرج لتحديد الممثلين أفريقياً والهبوط ومصير أندية الوسيط الخمسة التي كانت تلعب علي التاهل للدوري الممتاز..

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