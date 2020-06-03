موقع افريقي يحتفل بهداف القمة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتفل موقع (أفريكا فاكتس زون)‏ بمسيرة مهاجم المريخ الأسبق (كلاتشي أوسونوا) عبر تغريدة تقول:

“هو أفضل هداف على الإطلاق في الدوري السوداني الممتاز برصيد 164 هدفًا. ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بالسودان 38 هدفًا (2015-16). وكان هداف 2002 U17 AFCON برصيد 5 أهداف. وكان أفضل هداف في دوري نيجيريا الثاني في عام 2004”.

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