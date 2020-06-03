عضو بـ(تسييرية الغرفة التجارية) يطالب برفع الحظر

التاريخ: 03-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة دعا عضو اللجنة التسييرية للغرفة التجارية حسن عيسى اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لمراجعة القرارات الصادرة حول الحظر لفتح الأسواق وتكوين غرفة طوارئ حال اقتضت الضرورة تقليلاً للخسائر التي لحقت بالتجار بسبب الحظر وتعرض غالب بضائعهم الغذائية الموجودة بالمحال للتلف ولم يستبعد استغلال بعض ضعاف النفوس ممن أسماهم بسماسرة الأزمات للوضع الراهن بزيادة الأسعار. Advertisements وقال بحسب صحيفة السوداني، إن عجز عربات توزيع السلع والبضائع عن تغطية كافة الأحياء يتطلب فتح الأسواق ولو لتوقيت محدد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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