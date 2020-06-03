(فريشة) سوق ام درمان يخالفون الحظر

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية _ قطاعي ،جملة _ بسوق ام درمان التزامهم الكامل باجراءات الحظر .

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وقال رئيس شعبة تجار القطاعي بسوق ام درمان أحمد النو بحسب صحيفة السوداني، بان كافة تجار ام درمان ملتزمون باستثناء الفريشة ٫ لافتا لاستقرار الاسعار ووفرة البضائع بالأسواق ٫ وكشف عن اتجاه التجار لتشكيل لجنة لحل المشاكل والخسائر التي تسبب فيها الحظر من متأخرات رسوم ايجارات المحال وغيرها .

وقال تاجر سكر بام درمان عبدالباسط أحمد إن هنالك حركة شراء نشطة في السوق ٫ مؤكدا حدوث زيادة طفيفة في السكر خلال العيد واستقر حاليا (٣،٥) الف جنيه للجوال زنة (50) كيلو ٫ وأشار لوفرة وتكدس البضائع بالاسواق ٫ ووصف التوقيت الراهن للحظر بالأفضل مقارنة بالسابق ، منوها لالتزام غالب التجار باغلاق محالهم عند اقتراب التوقيت المحدد للحظر دون تدخل من الشرطة أو جهات اخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)