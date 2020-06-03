التاريخ: 03-يونيو-2020
0 مشاهدة
أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية _ قطاعي ،جملة _ بسوق ام درمان التزامهم الكامل باجراءات الحظر .
وقال رئيس شعبة تجار القطاعي بسوق ام درمان أحمد النو بحسب صحيفة السوداني، بان كافة تجار ام درمان ملتزمون باستثناء الفريشة ٫ لافتا لاستقرار الاسعار ووفرة البضائع بالأسواق ٫ وكشف عن اتجاه التجار لتشكيل لجنة لحل المشاكل والخسائر التي تسبب فيها الحظر من متأخرات رسوم ايجارات المحال وغيرها .
وقال تاجر سكر بام درمان عبدالباسط أحمد إن هنالك حركة شراء نشطة في السوق ٫ مؤكدا حدوث زيادة طفيفة في السكر خلال العيد واستقر حاليا (٣،٥) الف جنيه للجوال زنة (50) كيلو ٫ وأشار لوفرة وتكدس البضائع بالاسواق ٫ ووصف التوقيت الراهن للحظر بالأفضل مقارنة بالسابق ، منوها لالتزام غالب التجار باغلاق محالهم عند اقتراب التوقيت المحدد للحظر دون تدخل من الشرطة أو جهات اخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر (فريشة) سوق ام درمان يخالفون الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.