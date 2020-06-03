سنار.. قرار بالقبض على المعتدين على مركز عزل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر والي سنار المكلف اللواء محمد عثمان قرارا بالقبض على المتهمين الذين تهجموا على مركز عزل كورنا بولاية سنار وهددوا الكوادر الطبية وقاموا بأخذ جثمان مريض متوفي بالكورونا تحت الإرهاب والتهديد و لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة وقال الوالي في تصريح خاص ل” السودانى الدولية” انه سيتم معاقبة الجناة بقانون الطوارئ الصحية حسما لمثل هذه التفلتات الخطيرة وحديثا تمت إجازة قانون حماية الكوادر الطبية لعام 2020 من قبل مجلس الوزراء وتصل عقوبته بالسجن عشرة سنوات والغرامة مبلغ عشرين ألف جنيه

ووجه الوالي المكلف بتكثيف وزيادة قوات الشرطة المتواجدة بمركز العزل لحماية الكوادر الطبية من مثل هذه الاعتداءات الخطيرة.

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