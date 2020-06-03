حمدوك: الخلافات والتناقضات على صعيد قوى الحرية أمر طبيعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك على اهمية اقامة علاقات متوازنة على اساس المصالح خاصة مع الشقيقة مصر ودول الخليج .

ودعا خلال لقائه وفد الحزب الوطني الاتحادي الموحد برئاسة رئيس الحزب المكلف / المك احمد نور الى تكوين شراكات استراتيجية ، لا سيما أن السودان يملك مقومات توفير الأمن الغذائي لهذه الدول وقال ” لتحقيق اهداف الجذب الاستثماري لابد من الشفافية ومحاربة الفساد والتراضي بين مختلف الجهات”

واشاد حمدوك بالحزب ودوره وتاريخه،لافتا الى سعادته الكبيره بزيارة الوفد وقال ” انها فتحت آفاقا ارحب لرؤية المشهد السياسي”

وركز حمدوك خلال اللقاء على المعوقات التي تعترض الحكومة ممثلة في التمكين الكبير في الخدمة المدنية، بجانب اطماع واحلام منسوبي النظام السابق باستعادة الحكم والورثة المثقلة من المشاكل والتي ارجعها بصورة اساسية لطول فترة حكم الانقاذ

Advertisements

وأشار الى ان الخلافات والتناقضات على صعيد قوى الحرية أمر طبيعي ومتوقع على اعتبار انه التحالف الاكبر في تاريخ السودان وانه غير منزعج لهذا الامر ويمكن حله بالصبر والتفاهم واعمال الديمقراطية ، مبديا اعجابه واحترامه الشديد لاعلان الحرية والتغيير ونادى بتطويره لأنه كان بغرض أسقاط النظام ولكننا الآن بحاجة لاعلان للبناء والتعمير يستصحب نفس الروح الوطنية والمكونات المختلفة

وأكد حمدوك على البعد الاسترتيجي لولاية البحر الاحمر وولايات الشرق بصورة عامة ، وقال “أنهم يعملون على تكوين مفوضية الشرق لتضع اسس وخطط التنمية وعدالة السلطة والثروة والسلم الاجتماعي”

رئيس الحزب المكلف المك احمد نور، شدد على عدم التفريط في مكتسبات الثورة ومواصلة العمل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومشيدا بقرار زيادة الرواتب كمثال وخاصة لفئة المعلمين

الامين العام للحزب الاستاذ / محمد الهادي محمود قال ان من اكبر انجازات الثورة وحكومة الفترة الانتقالية هي الحرية التي يعيشها المواطنون وليس هناك اغلى منها ، مشيرا الى اهمية تماسك قوى الحرية والتغيير وتصحيح المسار بالجلوس والحوار ومواجهة المشاكل بدلا من الخلافات و طالب بالاسراع بعقد المؤتمر الاقتصادي لوضع حلول جذرية لمعاش المواطنين مشيرا الى أن الحزب لديه رؤى فيما يختص بهذا الامر لاسيما الاقتصاد المجتمعي والتعاونيات