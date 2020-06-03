مناوي: مشروع الجبهة الثورية هدفه إعادة هيكلة الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفي رئيس حركة جيش تحرير السودان نائب رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي ان يكون مشروع الجبهة الثورية السودانية هدفه الوصول للسلطة فقط ، منوها إلى ضرورة إعادة هيكلة الدولة. وأوضح مغردا (الثلاثاء) بتوتير ان الثورية هي رؤية لمشروع سياسي واقتصادي و إجتماعي، ومهمتها بناء الدولة. وعضدد مناوي من عزم من معهم وقال : “الذين يرافقوننا اليوم في هذه المسيرة يتفهمون تحدي الصعاب ينحتون الصخور بآلة النضال”، وذكر أن مشروع إعادة هيكلة الدولة حي ولن يموت.

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