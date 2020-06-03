عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 3 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

هيئة محامي دارفور تحمل السلطات الأمنية مسؤولية تنامي ظاهرة اختطاف المليشيات للمواطنين

الجبهة الثورية تقر بتعقيدات في التفاوض حول الترتيبات الأمنية

والي الخرطوم :الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر

منح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الإتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم

التربية : قرار استئناف الدراسة بعد انجلاء الوضع الصحي

نبيل أديب لأسر الشهداء : لن يفلت من أجرم من العقاب فالبينات متوفرة

تجمع المهنيين يمهل قوى التغيير 48 ساعة لاضافة منادبيه الجدد بالمجلس المركزي

أطباء وقانونيون : قانون حماية الاطباء أغفل حقوق المرضى

اعفاء العميد عامر محمد الحسن من مهام الناطق الرسمي للجيش

الشعبي يحذر من فشل الموسم الزراعي

الجيش يكشف عن هجوم لـ”تحرير السودان ومجلس الصحوة” بجبل مرة

المشاريع الزراعية بالولايات تستلم حصتها من الوقود قبل قبل بدء الموسم الصيفي

اللواء ركن يسن إبراهيم يؤدي القسم وزيرا للدفاع

حركة تحرير السودان بقيادة مناوي تتبرأ من نتائج المفاوضات الأمنية

التيار

منح إجازة لعاملي القطاع العام بالوزارات الإتحادية بولاية الخرطوم

الجيش يعلن عن اعتداء على القيادة العامة من حركات مسلحة بدارفور

الجماعات الإسلامية توجه منسوبيها بالقطاع الصحي بعدم مغادرة المستشفيات

القبض على معمر موسى داخل مقر لجنة التمكين

قضية قرض سيادي بـ700 مليون دولار لتشييد مطار الخرطوم تتحول للجنة إزالة التمكين

يسن ابراهيم يؤدي القسم وزيرا للدفاع

حركة مناوي ترفض جلسة الترتيبات الأمنية

الحركة الشعبية تتهم مناوي بالتدخل في الشؤون الداخلية وتصف خطوطه بالتدمير

الوساطة: غير جاهزين لفتح مسار جديد في المفاوضات ولن نرجع للوراء

النيل الدولية

اعتداءات على القوات المسلحة بجبل مرة

وزارة الرى: مذكرتنا لمجلس الأمن لا تشكل تصعيدا

يسن إبراهيم يؤدي القسم َوزيرا للدفاع

اكتشاف مصانع غير مستغلة للألبان بنهر النيل

السوداني الدولية

حركة جيش تحرير السودان تجدد التزامها بوقف إطلاق النار

وكيل الري يتفقد الخزانات والسدود قبل انطلاق الموسم الصيفي

مدير شركة طبية يدعو المالية لتوفير الكلفة الكاملة لاستيراد الدواء

(19) مليون دولار من كندا العون الإنساني في السودان

مناوي يتمسك بمشروع إعادة هيكلة الدولة

اليوم التالي

نبيل أديب لإندبندنت عربية: سأكشف حقائق حادثة “فض الاعتصام” في الخرطوم

النيابة تطلق سراح الطيب مصطفى

“نداء الشمال وتحالف الولايات” يدشن نشاطه ويؤكد دعمه للسلام

عاجل| الجيش يغلق كل الطرق المؤدية للقيادة العامة

مناوي لـ(اليوم التالي): لم نسمع باعتداءات أعلنها الجيش في جبل مرة ولم نشارك فيها

خبراء مصريون يرحبون بإرسال السودان خطاباً لمجلس الأمن حول سد النهضة

آخر لحظة

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الجيش ينشر آلياته حول (القيادة) ووزير جديد للدفاع

بسبب كورونا.. دخول محافظ المركزي الأسبق صابر وحرمه العزل ووفاة نجله

إجازة للعاملين بالمركز وولاية الخرطوم

حصر السودانيين العالقين بالسعودية

عمان تستغني عن خبراء ومستشارين سودانيين

كريمة عبد الرحيم حسين تكشف الموقف الصحي لوالدها

صوت الأمة

حمدوك ندعم ما ورد بالعقد الاجتماعي وننفذه بتوافق الجميع

عبد المحمود ابو : تجربة الإنقاذ وفرت لدعاة العلمانية مادة لتسويق أطروحاتهم

ضبط كميات من الأدوية بمخازن (7) شركات

السودان يبلغ الأمم المتحدة بموقفه من تطورات “سد النهضة

أخبار اليوم

حمدوك يشدد على اهمية اقامة علاقات متوازنة على اساس المصالح

اللواء الركن يسن إبراهيم يؤدي القسم َوزيرا للدفاع

اعتداءات على القوات المسلحة من حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة

الري : تحضيرات للموسم الصيفي وتحسين بيئه العمل

عاصم البلال الطيب يكتب : نتف وخواطر من بيت الحبس ..أحمد البلال صليح الحال بين مايو والإنقاذ

الوطن

وزير الدفاع يؤدي القسم ويؤكد حماية الثورة

انتشار للجيش واغلاق شوارع القيادة في ذكرى فض الاعتصام

تحذيرات من إندلاع إحتجاجات بسبب إنعدام الخدمات الأساسية

القوات المسلحة تدين إعتداءات حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري على غرب جبل مرة وتتوعد بالرد

السوداني

مستشار البرهان: مجموعات من مجلس الصحوة وحركة تحرير السودان هاجمت مواقع للجيش بجبل مرة

تأجيل التنوير الصحفي للجنة الطوارئ الصحية للأربعاء

إجازة جديدة للعاملين بالحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم

المتحدث باسم الجيش يودع الصحفيين بعبارات مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله

ٱطلاق سراح الطيب مصطفي بالضمان

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يشدد على اهمية اقامة علاقات متوازنة على اساس المصالح

مؤتمر صحفي لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر اليوم

التعايشي : السلام هو العلاج لكل القضايا

وفدا الحكومة وحركات دارفور يعقدان مفاوضات حول الترتيبات الأمنية

وزارة الرى: مذكرتنا لمجلس الأمن لا تشكل تصعيدا

اعتداءات على القوات المسلحة من حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة

وزيرةالخارجية تبعث برسالة لرئيس مجلس الأمن بشأن مفاوضات سدالنهضة

الجالية السودانية باليونان تعرب عن قلقها لقرار إغلاق السفارة

نداء الشمال وتحالف الولايات يددشن نشاطه

مفرح يدعو لإعلاء قيمة الأولويات والمقاصد

ستة أشهر لاداء الخدمة الوطنية بمراكز العزل وثمانية بالمستشفيات

منح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الإتحادية وولاية الخرطوم

الصحة ولاية الخرطوم توقع اتفاقية التطبيب عن بعد

والي القضارف يلتقي أعضاء مبادرة مجتمع القضارف للتصدي لكورونا

الأطباء السودانيون بالولايات الأمريكية يدعمون مشروع سكن الكوادر الطبية

وكيل الري يقف على العمل بسد مروي استعدادا للموسم الصيفي

دال الغذائية بكوستى تدعم جهود الصحة لمجابهة كورونا.

والي الشمالية يطلع على سير العمل والأداء بديوان الزكاة