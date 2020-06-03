شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أظهرت المطربة السودانية المتألقة هدى عربي موهبة جديدة, وذلك خلال استضافتها عبر فضائية أنغام في سهرة عيد الفطر الماضي في سهرة من تقديم الصحفي أحمد دندش. وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد أظهرت المطربة الملقبة بالسلطانة براعة كبيرة في التقليد بطريقة أدهشت المتابعين للمقطع المتداول على السوشيال ميديا. Advertisements المطربة قدمت تحيتها وحبها الكبير للمطربات اللاتي قامت بتقليدهن, حيث بدأت بتقليد الفنانة الكبيرة سميرة دنيا في أغنية (يا أيامي طيبي خلاص عاد لي حبيبي). كما قامت بتقليد الفنانة حنان بلوبلو بنفس طريقتها في الغناء والتفاعل بطريقة أضحكت الكثيرين على مواقع التواصل المختلفة حسبما تابع محرر كوش نيوز. وأخيراً قامت هدى بتقليد الفنانة عابدة الشيخ والتي اعترفت بتقليدها منذ زمن بعيد حيث قلدتها في طريقة غنائها لرائعتها (فاتو فاتو) بطريقة أضحكت مستضيفها دندش.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المذيع دخل في نوبة ضحك هستيري.. الفنانة هدى عربي تحاكي وتقلد المطربات.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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