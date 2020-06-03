المؤتمر الشعبي يجدد مطالبته برحيل حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر المؤتمر الشعبي من انهيار الموسم الزراعي لانه يمثل انهيار للأمن الغذائي وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك لعجزها عن تقديم أي خطة أو خدمات لهذا الموسم.

وقال الشعبي في بيان له أمس إن تبعات هذا العجز ستكون وخيمة على البلاد والعباد وتهدد بنقص في الغذاء يؤدي إلى حالة من الفوضى التي ليس بعدها دولة.

وأردف إن انهيار الموسم الزراعي يقول للحكام لن تجدوا وطناً تتحاصصون على سلطته وتتقاسمون كيكته.

ورأى أن انهيار الموسم الزراعي أصبح وشيكا لجهة أن السلطة الإنتقالية لم تعمل على توفير الجاز أو التقاوة والأسمدة والمبيدات، واضاف بل ركزت في إعادة التمكين الجديد.

وجدد الشعبي مطالبته برحيل هذه الحكومة التي عجزت عن إنجاز السلام، وانهار بيدها النظام الصحي، والآن تهمل القطاع الزراعي لتقضي على آمال وتطلعات الأمة السودانية.

وأرجع مخاوفه من انهيار الموسم باعتبار ان الموسم الزراعي يرتبط نجاحه بمواقيت منضبطة، وتبدأ تحضيراته في ابريل، وزاد وها نحن في بداية يونيو ولم تحرِّك الحكومة ساكناً لإنجاح هذا الموسم.

ولفت إلى أن الزراعة ، تمثل النشاط الاقتصادي لـ ٧٠% من سكان السودان، ونسبة عالية من صادراته ، كما تقوم عليها الصناعات التحويليه للزيوت والمنسوجات والصابون والأعلاف وغيرها والتي تمثل نشاط قطاعات متعددة أخرى من أهل السودان. (الجريدة)