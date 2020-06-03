الجبهة الثورية تشدد على ضرورة عدم اختزال أهداف الثورة في هيكلة الجيش السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد الامين السياسي للجبهة الثورية عبد الوهاب جميل على ضرورة عدم اختزال أهداف الثورة في هيكلة الجيش السوداني . وقال جميل لـ(الجريدة) : الثورة السودانية جاءت من أجل تغيير شامل وكامل في مصفوفة الدولة والمفاوضات في جوبا تسعى لوضع أسس هذا التغيير بكل شفافية ولتحقيق أهداف الثورة .

ونوه إلى أن الجيش السوداني جزء من المنظومة الحاكمة في السودان ينطبق عليه ما ينطبق على جميع المؤسسات ووفقا لمتطلبات المرحلة دون الانتقاص من مكانته أو المساس بتاريخة النضالي والبطولي وعزته وكرامته باعتباره رمز العزة والكرامة والذي دائما يقف في صف الشعب في كل الثورات .

وفي رده على سؤال حول مااذا كان هنالك ثمة تنازع حول ملف الترتيبات الأمنية بين مفاوضي الحكومة والجبهة الثورية أقر بأن التعقيدات موجودة في هذا الملف الذي وصفه بالمهم والحساس واستدرك قائلا لكن الطرفين شركاء في هذا الأمر ولديهم الإرادة القوية والقدرة على تخطي هذا الملف رغم صعوبته لجهة أنهما يعلمون مدى صعوبة المواجهات المسلحة وميادين ومسارح القتال ، ويملكون ادواته مما يجعلهم أكثر حرصا على تحقيق السلام دون غيرهم .

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