اعفاء العميد عامر من مهام الناطق الرسمي للجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن العميد د. ركن عامر محمد الحسن، عن إعفائه من مهام الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، وأعلن الحسن في رسالة إلى الإعلاميين بمجموعة “الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة” على (واتساب) أمس أنه انتقل إلى ميدان آخر غير مكتب الناطق الرسمي.

وقال عامر: “تقتضي سنة الأداء وطبيعة العمل التنقل من هنا وهناك ولا ديمومة بالوظائف المختلفة، ودعا الداعي أن نسكب الهمم والعرق من أجل الوطن في سوح القوات المسلحة في ميادين أخرى”.

وطالب بأن يكون الأداء من أجل المواطن والوطن وحفظ الأمن الوطني ليكون في حدقات العيون وحاضراً دوماً في الأذهان.