حركة جيش تحرير السودان تنفي إعتدائها على الجيش بجبل مرّة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، إعتدائها على القوات المسلحة في منطقة “جبل مرة” في إقليم دارفور، وأكدت بأنها تصدت لهجوم من قبل الجيش السوداني.

وكان المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، العميد الطاهر ابوهاجة إتهم حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، ومجلس الصحوة الثوري الذي يقوده موسى هلال بالإعتداء على القوات المسلحة في أحد مواقعها بجبل مرّة.

وقال الناطق الرسمي بإسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير في بيان طالعته “صوت الهامش” أن قوات الحركة لم تعتد على أي منطقة تسيطر عليها هذه القوات ، والصحيح أنهَم قد تعرضو يوم “الأثنين”، لهجوم وصفه بالغادر في غرب جبل مرة،كبدو خلاله المعتدين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وكشف أن مناطق سيطرتهم ظلت تتعرض لهجمات متكررة منذ سقوط رأس النظام البائد، كما حدث في مناطق صابون الفقر وفينا وغيرها، وأكد إلتزام الحركة التام بإعلان وقف العدائيات من طرف واحد الذي ظللت تجدده مرة تلو الأخرى طمعاً في تحقيق السلام الشامل وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.