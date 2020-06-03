في ذكرى فض الإعتصام.. الدقير: المجازر لا تسقط بالتقادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير بالشكف عن المتورطين في فض إعتصام القيادة العامة ومحاسبتهم داعيا لأهمية تصحيح مسار ثورة ديسمبر.
وقال الدقير في كلمة مصورة بثها حزبه بمناسبة الذكرى الأولى لفض إعتصام القيادة العامة والتي توافق اليوم “الأربعاء” إن المجازر لا تسقط بالتقادم لذا فإن الكشف عن المتورطين في مجزرة فض الإعتصام مطلب وطني عدالي ووفائي وأخلاقي.
ولفت الدقير الى ان الوفاء لدماء الشهداء واسرهم يتطلب وقفة صادقة وشجاعة لمراجعة المسار والتصحيح وإستعادة وهج الثورة وتوجيه البوصلة نحو الاهداف التي مهرها الشهداء بدمائهم.
جريدة المجهر السياسي
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