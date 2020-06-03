مدير شركة طبية يدعو وزارة المالية لتوفير الكلفة الكاملة لاستيراد الدواء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعا د. أحمد عبد الله خضر الشفا مدير شركة شيماء الطبية لاستيراد الأدوية، وزارة المالية لضرورة توفير الكلفة الكلية لتوفير الدواء بشقيه المستورد والمصنع محليا والتي تتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ مليون دولار سنويا بما فيه توفير الدواء بالامدادات الطبية بالاضافة إلى توفير مبلغ 60 مليون دولار مديونيات مستحقة على الشركات لمجابهة أزمة الدواء بالسودان.

واكد الشفا ل(السوداني الدولية) ان الكثير من مخازن الشركات فارغة من الأدوية ولا تستطيع الاستيراد وأن نفس المشكلة تمطبق على المصانع المحلية مؤكدا ان الحديث عن احتكار الأدوية من قبل الشركات يجافي بعض الحقائق.

واردف: “أن عدم استقرار سعر الصرف والتصاعد في سعر الدولار وعدم توفير الدولار للاستيراد بالسعر الرسمي خلق ندرة حادة في الدواء وربما تستمر الازمة للأشهر القادمة مما يعطي فرصة انتشار لما يسمى بظاهرة (تجارة الشنطة) بعد فك حظر السفر”.

ويرى الشفا لكي تعالج المشكلة لابد للجهات المعنية (المالية ، بنك السودان ، وزارة الصحة ، اتحاد مصنعي الأدوية ، لجنة مستوردي الأدوية ) وكل الجهات ذات الصلة الجلوس والوصول لحلول عاجلة ودائمة للمشكلة التي تمثل مهدد أمني و صحي للمواطن.

وأوضح أن استيراد الادوية يتطلب اتفاق وكلاء الشركات مع المصنعين وان هذا يستغرق وقت في حدود ثلاثة إلى أربعة أشهر مؤكدا أنه بامكان المصانع المحلية ان تبدأ في التصنيع متى ما توفر المبلغ المطلوب لكي يتم استيراد المواد الخام وان هذا يتطلب وقت اقل مما يتطلبه الدواء المستورد.