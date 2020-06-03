كندا تقدم (19) مليون دولار للعون الإنساني بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية كارينا قولد، تخصيص مبلغ (19) مليون دولار للعون الإنساني في السودان للعام 2020م، بزيادة مقدرة عن العام الماضي.

وتلقَّت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله أمسٍ الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من السيدة كارينا، وأكد الطرفان ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس (كورونا).

وشكرت أسماء الحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الفيروس، كما عكست الوضع الصحي المنهك والآثار الإجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها الفيروس، وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السلبية.

وشكرت أسماء الوزيرة الكندية على إتصالها الهاتفي، وأكدت حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها الثرة. كما أكدت حرص السودان على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين.

من جانبها، أكدت كارينا تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس (كورونا)، ونوهت إلى اعتزام كندا إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي.