مصادر: تجدد إعتداء الشفته والمزارعين الأثيوبيين على الاراضي السودانية بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر متعددة عن دخول مجموعة من المُزارعين الإثيوبيين مسنودين بمليشيات مُسلحة، لداخل الأراضي السودانية، عند منطقة “بركة نورين” التابعه لولاية القضارف شرقي السودان،“الثلاثاء”.

ويأتي تجدد إعتداء المليشيات والمزارعين الأثيوبيين على الاراضي السودانية بعد أيام من إشتباكات مسلحة بينها والجيش السوداني راح ضحيته ضابط برتبة النقيب.

ووفقاً لمصدر أن مجموعة من المواطنين المقيمين في منطقة “بركة نورين” شاهدو مجموعة من المزارعين الأثيوبيين مسنودين بمليشيات مسلحة دخلوا لأحد المشاريع الزراعية التي تقع داخل الأراضي السودانية، مشيراً إلى أنهم أبلغوا القوات المسلحة التي ترابط في تلك المناطق بتجدد دخول الإثيوبيين للأراضي السُودانية.

وكانت الحكومة الإنتقالية في السُودان، إستدعت القائم بالأعمال الأثيوبي في العاصمة الخرطوم، إحتجاجاً على إعتداءات عصابات الشفته الإثيوبية على المزارعين السودانيين،وإتهم الجيش السوداني نظيره الإثيوبي بدعم المليشيات المسلحة.