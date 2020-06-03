كساد في السوق الموازي للعملات والدولار يسجل تراجع جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد متعاملون بالسوق الموازي للعملات، وجود شح في المعروض وتراجع في الطلب على العملات الأجنبية، بسبب استمرار الحظر الشامل وتوقف قطاع الأعمال وتباطؤ الاستيراد.

وأبلغ متعاملون (الصيحة) اليوم الثلاثاء، بأن سعر تبديل الدولار بلغ (136) جنيه للشراء، مقابل (137) للبيع، فيما بلغ الريال السعودي (33) جنيهاً للشراء و(34) للبيع.

وأشار التجار إلى عدم وجود طلب على العملات الأجنبية مما أدى لتقليل حركة البيع والشراء، ونوهوا إلى أن فترة الحظر عامة شهدت تراجعاً في حركة السوق الموازي.

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