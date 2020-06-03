سلطنة عمان تستغنى عن مئات الخبراء السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر ديوان سلطان عمان تعميم إلى كافة الوحدات الحكومية بعدم تجديد عقود عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب. وبحسب التعميم سيتم الاستغناء عن حوالي (70%) من الخبراء المنتهية عقودهم، من بينهم مئات السودانيين. يأتي ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وسعي سلطنة عمان لتقليل الصرف الحكومي.

كما أمر التعميم بإحالة ما لا يقل عن 70% من موظفي الوحدات الحكومية ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد.

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