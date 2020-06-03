بالارقام..ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفاكهة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسعار اللحوم الحمراء زيادات مضطردة خلال الأيام الماضية وارجعها أصحاب الجزارات لظروف الحظر وتقييد الحركة حيث بلغ كيلو الضأن صافي (750) ج,كيلو الضأن بعظم

(600) ج,كيلو العجالي صافي (600) ج,كيلو العجالي بعظم (500) ج, كيلو المفرومة 600ج, كيلو البيرقر (550) ج, كبدة الضأن القطعة (500) ج,كيلو كبدة البقر (600) ج ,كيلو السجك 600ج، اما أسعار

اللحوم البيضاء حيث بلغ كيلو البلطي 600 ج,كيلو الفرايد (700) ج بياض 400ج ,كيلو القرقور (200) ج,كيلو الفراخ (300) ج, طبق البيض (260) ج. زيادات كبيرة كذلك شهدت أسعار الخضر والفاكهة زيادات كبيرة خاصة فى نهايات شهر رمضان حيث بلغ سعر كيلو الطماطم (100) ج ,كيلو البامبي (80) ج,كيلو البطاطس (90) ج ,ربطة الرجلة والملوخية (50) ج , ,كيلو الكوسا (200) ج ,كيلو الخيار (100) ج ,كيلو البامية (300) ج ,كيلو الجذر (150) ج, كيلو الفلفلية (300) ج،كيلو الباذنجان (100) ج ,كيلو القرع (100) ج ,ربع البصل الأحمر 200ج, ربع البصل الأبيض (250) ج ,كيلو الليمون

(250) ج ,ربطة الشمار والبقدونس والنعناع 30ج,قطعة الخس( 50) ج, قطعة الكروم 300ج, كيلو الشطة الخضراء (200) ج.

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