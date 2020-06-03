صلاح مناع: الطيب مصطفى حث كتائب الدبابين على تقويض النظام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الناطق باسم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ صلاح مناع للشرق الأوسط، أمس، إن الشرطة ألقت القبض على الطيب مصطفى وسلمته للنيابة العامة للتحري معه على خلفية مقال نشره في صحيفة (الانتباهة) أهان فيه الدولة، وحث فيه كتائب الدبابين (مجموعات مسلحة موالية لنظام الإسلاميين) على تقويض النظام، وهدد باستخدامهم لتقويض الحكومة الانتقالية، وتغيير النظام بالقوة، إضافة إلى تشكيكه في ذمة أعضاء اللجنة.

وبحسب مناع، فإن مصطفى اتهم أعضاء في اللجنة بالرشوة، ودعا إلى تقويض النظام الدستوري. وأضاف هو يتحدث عن القانون وفتحنا له بلاغات بموجب القانون، وسيواجه كل القوانين التي خرقها… سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض.

وينتظر أن توجه لمصطفى اتهامات لا تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأوقفت السلطات السودانية، القيادي في النظام السابق الطيب مصطفى، خال الرئيس المعزول عمر البشير، باتهامات بينها التهديد بالعنف لإسقاط الحكومة الانتقالية.

وألقت الشرطة القبض على مصطفى تنفيذاً لدعوى مقدمة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وإزالة الفساد، بحق الرجل الذي اشتهر بأنه أحد عرّابي انفصال جنوب السودان .

وحملت لائحة البلاغات تهديدات بإطلاق يد من أطلق عليهم المجاهدين لإسقاط الحكومة الانتقالية، وإثارة الكراهية ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، والتشكيك في ذمة أعضاء بلجنة التفكيك، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وقالت الصحيفة ان الشرطة ألقت القبض ايضاً على قيادي وناشط إسلامي آخر، حاول الدخول عنوة إلى مقر اللجنة، فاقتادته إلى أحد مراكزها.