سلطنة عمان تستغنى عن مئات الخبراء السودانيين

التاريخ: 03-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر ديوان سلطان عمان تعميم إلى كافة الوحدات الحكومية بعدم تجديد عقود عدد من الخبراء والمستشارين الأجانب. Advertisements وبحسب التعميم سيتم الاستغناء عن حوالي (70%) من الخبراء المنتهية عقودهم، من بينهم مئات السودانيين. يأتي ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وسعي سلطنة عمان لتقليل الصرف الحكومي. كما أمر التعميم بحسب صحيفة الوطن، بإحالة ما لا يقل عن 70% من موظفي الوحدات الحكومية ممن تجاوزت خدماتهم (30) سنة إلى التقاعد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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