بالارقام ارتفاع أسعار اللحوم والخضر والفاكهة

شهدت أسعار اللحوم الحمراء زيادات مضطردة خلال الأيام الماضية وارجعها أصحاب الجزارات لظروف الحظر وتقييد الحركة حيث بلغ كيلو الضأن صافي (750) ج,كيلو الضأن بعظم (600) ج,كيلو العجالي صافي (600) ج,كيلو العجالي بعظم (500) ج, كيلو المفرومة 600ج, كيلو البيرقر (550) ج, كبدة الضأن القطعة (500) ج,كيلو كبدة البقر (600) ج ,كيلو السجك 600ج، اما أسعار اللحوم البيضاء حيث بلغ كيلو البلطي 600 ج,كيلو الفرايد (700) ج بياض 400ج ,كيلو القرقور (200) ج,كيلو الفراخ (300) ج, طبق البيض (260) ج. زيادات كبيرة Advertisements كذلك شهدت أسعار الخضر والفاكهة بحسب صحيفة الوطن، شهدت زيادات كبيرة خاصة فى نهايات شهر رمضان حيث بلغ سعر كيلو الطماطم (100) ج ,كيلو البامبي (80) ج,كيلو البطاطس (90) ج ,ربطة الرجلة والملوخية (50) ج , ,كيلو الكوسا (200) ج ,كيلو الخيار (100) ج ,كيلو البامية (300) ج ,كيلو الجذر (150) ج, كيلو الفلفلية (300) ج،كيلو الباذنجان (100) ج ,كيلو القرع (100) ج ,ربع البصل الأحمر 200ج, ربع البصل الأبيض (250) ج ,كيلو الليمون

(250) ج ,ربطة الشمار والبقدونس والنعناع 30ج,قطعة الخس( 50) ج, قطعة الكروم 300ج, كيلو الشطة الخضراء (200) ج. أسعار الفاكهة

اما أسعار الفاكهة :بلغت دستة المانجو (350) ج, كيلو الجوافة (100) ج, كيلو الموز 80ج,دستة البرتقال تتراوح بين (200-150) ج,دستة التفاح (300) ج, الشمامة (100) ج, البطيخة تتفاوت بين (250-350) ج, دستة القريب فروت (350) ج, طبق الكيوي (550) ج،كيلو القشطة 350ج, كيلو العنب (500) ج. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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