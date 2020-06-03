“غندور” ينفي تصريح منسوب له “مثير للفتنة” بصفحة مزورة باسمه

نفى رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بروفيسور إبراهيم غندور، تصريح منسوب له مثير للفتنة، راج على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: “الظلم تجاوز الحدود وليس أمامنا خيار غير المواجهة”.

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وكتب “غندور” فجر الاربعاء، على صفحته الرسمية بفيسبوك بحسب صحيفة السوداني: تناولت بعض الاسافير تصريح نسب الي وعندما تم تعقب المصدر اتضح أنها صفحة على الفيس بوك تحمل اسمي ويتم فيها بث التصاريح الملفقة في إطار حملة غرضها خلق التشويه والتضليل وخلق جو تسوده الضغائن والفتن.

وتابع: انوه الجميع بأنه لايوجد لي اي حساب في الفيس بوك خلاف هذا الحساب وأرجو من الجميع التحري قبل النشر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)