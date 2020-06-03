“صلاح مناع” ينفي أي علاقة للجنته بإلقاء القبض على رئيس “حشد”

التاريخ: 03-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـصحيفة الشرق الأوسط أن تكون للجنته علاقة بإلقاء الشرطة القبض على رئيس الحراك الشعبي الموحد «حشد» المعارض معمر موسى. Advertisements وقال أن موسى «يريد صناعة بطولات بمواجهة شرطة تأمين مقر لجنة التفكيك» موضحاً بحسب صحيفة السوداني، «حاول دخول مقر اللجنة عنوة وتصوير فيديو لايف من داخله، فتصدت له القوة المسؤولة عن التأمين، فاضطرت إلى توقيفه وتسليمه لشرطة المقرن، وينتظر أن توجه له اتهامات وفقاً لقانون التفكيك». الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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