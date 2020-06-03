تجمع المهنيين يهدد الحرية والتغيير ويمهلها يومين لإضافة مناديبه

منح تجمع المهنيين السودانيين المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير مهلة (48) ساعة لاضافة مناديبه الخمس الجديد للمجلس، وطالب التجمُّع المجلس المركزي في خطاب رسمي يإضافة المناديب الجدد إلى المجلس فوراً ودون إبطاء، استناداً لخطاب رسمي سابق صادر عن مقرر التجمع، – بحسب خطابه المشار إليه؛ فإن تجمع المهنيين السودانيين ينتظر رد قوى إعلان الحرية والتغيير حول إضافة مناديبه الخمسة الجدد لعضوية المجلس المركزي خلال(48) ساعة.

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وأوضح التجمع -حسب الخطاب- أن ما يحدث داخل التجمع شأن داخلي لا يحقُّ لأيَّ جهة التدخل فيه، وأكد التجمع أنه في حل من اي قرارات تتأخذ في ظل غياب مناديبه داخل المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير ، وقال بحسب صحيفة الوطن، انه سيناهض اي قرار لا يتسق مع مواقف التجمع بكل السبل المتاحة.

واشار إلى أن مناديب التجمع السابقين في المجلس المركزي تمت ازالتهم من القروب الرسمي لأعضاء المجلس ولم تتم إضافة المناديب الجدد ما يعني انقطاع التواصل بين التجمع والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)