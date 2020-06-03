التاريخ: 03-يونيو-2020
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قال المتحدث باسم «لجنة تفكيك نظام الإنقاذ» صلاح مناع لـ«الشرق الأوسط»، أمس الثلاثاء، إن «الشرطة ألقت القبض على “الطيب مصطفى” وسلمته للنيابة العامة للتحري معه على خلفية مقال نشره في صحيفة الانتباهة أهان فيه الدولة.
وحث فيه كتائب الدبابين على تقويض النظام، وهدد بحسب صحيفة السوداني، باستخدامهم لتقويض الحكومة الانتقالية، وتغيير النظام بالقوة، إضافة إلى تشكيكه في ذمة أعضاء اللجنة».
وبحسب مناع، فإن مصطفى «اتهم أعضاء في اللجنة بالرشوة، ودعا إلى تقويض النظام الدستوري».
وأضاف «هو يتحدث عن القانون وفتحنا له بلاغات بموجب القانون، وسيواجه كل القوانين التي خرقها، سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض».
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر (مناع) يكشف أسباب اعتقال (الطيب مصطفى) قائلا: سنطبق القانون ولو انطبقت السماء والأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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