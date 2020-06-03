أظهرت المطربة السودانية المتألقة هدى عربي موهبة جديدة, وذلك خلال استضافتها عبر فضائية أنغام في سهرة عيد الفطر الماضي في سهرة من تقديم الصحفي أحمد دندش. وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد أظهرت المطربة الملقبة بالسلطانة براعة كبيرة في التقليد بطريقة أدهشت المتابعين للمقطع المتداول على السوشيال ميديا. المطربة قدمت تحيتها وحبها الكبير للمطربات اللاتي قامت بتقليدهن, حيث بدأت بتقليد الفنانة الكبيرة سميرة دنيا في أغنية (يا أيامي طيبي خلاص عاد لي حبيبي). Advertisements كما قامت بتقليد الفنانة حنان بلوبلو بنفس طريقتها في الغناء والتفاعل بطريقة أضحكت الكثيرين على مواقع التواصل المختلفة حسبما تابع محرر أخبار الخليج 365. وأخيراً قامت هدى بتقليد الفنانة عابدة الشيخ والتي اعترفت بتقليدها منذ زمن بعيد حيث قلدتها في طريقة غنائها لرائعتها (فاتو فاتو) بطريقة أضحكت مستضيفها دندش. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيع دخل في نوبة ضحك هستيري.. الفنانة هدى عربي تحاكي وتقلد المطربات سميرة دنيا وحنان بلوبلو بطريقة مدهشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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