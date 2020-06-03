الحظر يقلل مشتروات المشتقات النفطية بالعاصمة الخرطوم

الخليج 365 : قالت وكيل محطة أويل ليبيا بالخرطوم جنوب فتحية محمد لـ(السوداني) اليوم ( الثلاثاء) إن هنالك وفرة في المواد البترولية نتيجة للحظر وضعف العمل بمحطات الوقود، مشيرة لتسبب ضيق ساعات الحظر في وفرة المشتقات بالمحطات وتواجدها لاكثر من يوم.

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