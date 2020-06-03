إنتعاش نسبي في الحركة التجارية بسوق ام درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله مباشرة عدد من التجار العمل وحدوث انتعاش في القوى الشرائية من قبل المواطنين ٫ منوها لتخوف بعض التجار من فقدان بضائعهم بالمخازن مما ينذر بندرة وزيادة في بعض اصناف السلع

وقال إن نسبة البضائع المتواجدة بالاسواق حاليا تقدر بنسبة (65%).

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