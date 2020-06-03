منتج قطن : عدم عدالة الأسعار وراء تراجع الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عزا منتج القطن بالقطاع المطري المزارع عمار ياسين تراجع صادر القطن للأسعار العالمية وعدم العدالة في الأسعار مابين المنتج والمصدر ومضاربات التجار . وقال لـ(السوداني) إن سعر القنطار في السوق العالمي بلغ 58 دولارا بينما يشتري المصدر القنطار من المزارع بمبلغ 6 الآف جنيه بفارق سعر 42 الف جنيه ما يعادل ستة أضعاف سعر شرائه من المنتج ، وكشف عن وجود مشاكل أساسية تواجه زراعة القطن وهي عدم توفر المدخلات علي رأسها الأسمدة والمبيدات والتقاوى اضافة للتكلفة العالية للزراعة بواقع 14 الف جنيه للفدان الواحد بينما يبلغ إنتاج الفدان في القطاع المطري مابين 3 _ 4 قنطار بينما ينتج الفدان في القطاع المروي ما بين 15 _ 20 قنطار ، مؤكدا عدم وجود مخاطر في انتاجية القطن بالقطاع المطري مقارنة بنظيره المروي عالي المخاطر .

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