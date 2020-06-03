“طيران الإمارات” تكشف حجم الكارثة التي ضربتها بعد توقف الرحلات واغلاق المطارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس شركة طيران الإمارات” تيم كلارك، عن كارثة طالت الشركة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف الرحلات الجوية وإغلاق المطارات، مشيراً إلى أن الشركة بحاجة إلى سنوات لتعود الأمور لطبيعتها إلى حد ما.

وقال كلارك، خلال مشاركته في المؤتمر الافتراضي لسوق السفر العربي، إن الشركة تحتاج لنحو أربع سنوات للعودة إلى طبيعتها، مضيفاً: “أعتقد أنه على الأرجح بحلول عام 2022-2023، 2023 -2024، سنشهد عودة الأمور إلى طبيعتها إلى حد ما، وستقوم الإمارات بتشغيل شبكتها كما كانت عليه في السابق”.

وأكد كلارك أن الشركة كانت تأمل استئناف عملياتها منتصف شهر مايو، لكن لم تسهل الظروف بالشكل الكافي للسماح بذلك، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران قد تزول بسبب الفوضى التي لحقت بقطاع الطيران.

وأضاف كلارك: “لم نكن من قبل في هذا الوضع الرهيب، إنه تغيير هيكلي ضخم في صناعتنا”، مؤكداً أن قطاع الطيران “في حالة حرجة وهشة للغاية”.

وفيما يتعلق بتسريح عدد من الموظفين بالخطوط الإماراتية قال كلارك: كانت “خطوة علينا اتخاذها”، مضيفاً: “لا يمكننا إبقاء موظفينا دون قيامهم بشيء لفترة طويلة، ولهذا يجب علينا تسريح عدد منهم”.

وتأتي تصريحات رئيس الشركة بعد أن أعلنت، الأحد، قرارها إنهاء خدمات مجموعة من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة الفيروس، ولكن دون تحديد عددهم.

وكانت “طيران الإمارات” أوقفت عملياتها، أواخر مارس الماضي، في إطار الإغلاقات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعادت الشركة بعد ذلك بأسبوعين لاستئناف رحلات محدودة تركزت على إعادة عدد كبير من المقيمين الأجانب في الإمارات إلى بلدانهم.

وكان اتحاد النقل الجوي الدولي قدر، الأسبوع الماضي، خسائر شركات الطيران العالمية بنحو 314 مليار دولار في العائدات عام 2020، في تراجع قدره 55% عن العام الماضي.