انتقادات شديدة لحكومة جونسون بسبب “حظر الجنس”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واجهت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات بشأن قواعد جائحة كورونا، التي وصفتها وسائل إعلام بأنها “حظر للجنس”، رغم قول بعض الوزراء إنها تهدف للحفاظ على سلامة الناس.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على القواعد في بريطانيا، أمس الاثنين، لا يجوز لأي شخص المشاركة في تجمع يقام في مكان عام أو خاص، ويتألف من شخصين أو أكثر، الأمري الذي أثار سخرية واسعة النطاق في بعض وسائل الإعلام البريطانية.

من جهته، قال وزير الإسكان البريطاني سيمون كلارك، اليوم الثلاثاء، لإذاعة “LBC” عندما سئل عما إذا كانت القواعد هذه تسمح للأزواج بممارسة الجنس في الهواء الطلق: “من الإنصاف أن نقول أن خطر انتقال الفيروس أقل بكثير في الهواء الطلق منه في الفضاء الداخلي، ولكن من الواضح أننا لا نشجع الناس على فعل أي شيء مثل ذلك في هذا الوقت أو في أي وقت آخر”.

وأعادت المملكة أمس الاثنين، فتح المدارس لأول مرة منذ إغلاقها قبل 10 أسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن العديد من أولياء الأمور يعتزمون إبقاء أولادهم في المنازل وسط مخاوف من أن الحكومة تتحرك بسرعة شديدة.

لكن مع تسجيل بريطانيا واحدا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الوباء، يخشى كثيرون من أن تخفيف إجراءات العزل العام سابق لأوانه، ومن بينهم علماء نصحوا الحكومة وحذروها من أن ذلك قد يؤدي إلى موجة ثانية من الإصابة بالعدوى.

رويترز