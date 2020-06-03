ظريف يتهم أوروبا بالتغاضي عن “الوحشية” التي تشهدها احتجاجات أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية بالتغافل عن “الوحشية” التي يتعرض لها المحتجون والصحفيون على خلفية احتجاجات الولايات المتحدة.

وكتب ظريف في تغريدة: “مدن الولايات المتحدة صارت مسرحا للوحشية ضد المتظاهرين والصحفيين، تزامنا مع تعرضهم لتهديد القمع العسكري”.

وأضاف: “أوروبا التي تسارع إلى لعب دور القاضي ولجنة التحكيم عندما يتعلق الأمر بمجتمعات غير غربية، ها هي تلتزم بصمت يصم الآذان”.

وتابع “إذا ما أرادت (أوروبا) أن تلتزم الصمت الآن، فينبغي عليها أن تصمت دائما”. المادة السابقة بايدن يتعهد بمداواة “جراح العنصرية” في حال انتخبه الأمريكيون رئيسا المقالة القادمة انتقادات شديدة لحكومة جونسون بسبب “حظر الجنس”!

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