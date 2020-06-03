الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها لـ 6 دول أوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها المباشرة من 16 مدينة في 6 دول أوروبية إلى 14 مدينة تركية اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الجاري.

فبحسب بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن الخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات إلى 127 بلدا حول العالم، علقت رحلاتها المجدولة اعتبارا من 28 مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجاء في البيان: “بهدف تلبية تطلعات واحتياجات المسافرين بعد المرحلة الاستثنائية التي شهدها العالم، سيتم تنظيم رحلات مباشرة من 16 مدينة في 6 دول أوروبية إلى 14 نقطة داخل تركيا اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران الجاري”.

وأشار البيان إلى أن الرحلات ستنطلق من: ألمانيا وسويسرا، والنمسا، وهولندا، والسويد، والدنمارك، إلى مدن أنطاليا وأنقرة وغازي عنتاب وأضنة وديار بكر وأوردو وألازيغ وصامصون وهطاي وقيصري وطرابزون وإزمير وقونية وبودروم، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

هذا وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد صرح في وقت سابق أن بلاده مستعدة لتنظيم رحلات طيران مستأجرة “شارتر” للسياح من روسيا وألمانيا حتى استئناف الرحلات المنتظمة التي توقفت بسبب جائحة الفيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك