وزير الخارجية الفلسطيني: موقفنا واضح… لا مفاوضات مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي نسبت له مؤخرا بشأن استعداد فلسطين للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات لـ”سبوتنيك”، إن “موقف القيادة الفلسطينية واضح، ولا يتحمل أي تفسير مختلف، ومفاده: وقف أي اتصال مع الجانب الإسرائيلي”.

وأكد الوزير أن

“هناك التزاما حديديا بهذا الموقف من قبل الجميع، وأن الحديث عن مقترحات بخصوص أي لقاء مع الجانب الإسرائيلي سيصطدم بصلابة الموقف الفلسطيني”.

وأشار المالكي إلى أن “المطلوب تراجع الجانب الإسرائيلي عن خطط الضم، وموافقته على قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، ضمن رؤية حل الدولتين”.

ونسبت وسائل إعلام دولية تصريحات لوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، كشف فيها استعداد فلسطين لعقد لقاء مع إسرائيل في موسكو، لكنه أعرب عن خشيته من تهرب الجانب الإسرائيلي من هذا اللقاء مجددا.

وبحسب التصريحات المنسوبة، والتي نفتها وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي، قال الوزير إن فلسطين مستعدة لإجراء حوار مع إسرائيل عبر الفيديو تحت إشراف موسكو، مع أنه شكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة، لكنه أشار إلى أن “الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا”.

وكذبت وزارة الخارجية الفلسطينية ما نشرته صحيفة وموقع إسرائيليين من تصريحات على لسان وزيرها رياض المالكي أدلى بها في مقابلة له مع صوت فلسطين صباح الإثنين الماضي، مضيفة أنها تدرس مقاضاتها.

واتهمت الوزارة صحيفة “إسرائيل اليوم” وموقع “القناة السابعة” بتحريف متعمد لتصريحات المالكي.

وقالت في بيان رسمي لها إنها “تدين هذه الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم”.

وأكدت أن “ما تم نشره عبر صحيفة ” إسرائيل اليوم” وموقع “القناة السابعة” يختلف تماما وويتناقض جملة وتفصيلا مع ما جاء في مقابلة الوزير د. المالكي بشأن الموقف العربي من عملية الضم”.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أن تلك المقابلة متوفرة بالكامل عبر صفحتها لمن يريد الاطلاع عليها ومراجعتها.

وتعتبر الوزارة “أن ذلك الهجوم يتم بشكل ممنهج في هذه المرحلة بالذات من قبل مؤسسات إسرائيل بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها صلابة وصدقية هذا الموقف الذي يقوده الرئيس محمود عباس في مواجهة قرار الضم، وما لحقه من إجراءات استعمارية على الأرض”.