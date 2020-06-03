عاجل.. إجازة لمدة اسبوعين للعاملين بالوزارات الاتحادية وولاية الخرطوم

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الثلاثاء 2 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن وزير شئون مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان السفير عمر بشير مانيس، منح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة أسبوعين، اعتبارا من غد الأربعاء، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا.
وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن مانيس وجه الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم باستثناء من يرون ضرورة استمرار أعمالهم لتسيير المهام الضرورية بالدولة إبان فترة الإجازة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قررت تمديد الإغلاق الشامل في الخرطوم، مع تقليص ساعات حظر التجول ليصبح من السادسة صباحا إلى الثالثة ظهرا بدلا عن الواحدة ظهرا، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 18 يونيو الجاري.
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