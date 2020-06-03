مناوي : لم نسمع باعتداءات أعلنها الجيش في جبل مرة ولم نشارك فيها

أكد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان أنه لم يسمع بالإعتداء الذي أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة “الثلاثاء” على قوات الجيش بجبل مرة وقال مناوي وفق صحيفة (اليوم التالي): “لن نشجع الحرب حفاظاً على سير التفاوض وسلامة الفترة الانتقالية، مضيفاً: “لا أدري لماذا يعلن الجيش عن مثل هذا الاعتداء في هذا التوقيت”،

مؤكداً أن الحركة غير معنية به ولم تشارك فيه، لافتاً إلى أن الجبهة الثورية تمتلك رؤية لمشروع سياسي واقتصادي واجتماعي وإلى أن مهمتها بناء الدولة، وذكر أنه وخلافاً لما يعتقده البعض بأنه مشروع للوصول إلى السلطة، مضيفاً أن الذين يرافقوننا اليوم في هذه المسيرة يتفهمون تحدي الصعاب، وينحتون الصخور بآلة النضال، وإن مشروع إعادة هيكلة الدولة سيظل حياً ولن يموت.

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وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت في بيان لها امس إعتداءات حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري على القوات المسلحة بجبل مرة.

وذكر البيان أنه في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الإنتقالية لتحقيق السلام الشامل، قامت مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري بالهجوم على قواتنا في منطقة غرب جبل مرة في إنتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلي حالة الإحتراب والفوضي الأمنية، وأدانت القوات المسلحة وإستنكرت هذا الإعتداء، مؤكدة حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات كما تحتفظ بحق الرد على أي إعتداء وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)