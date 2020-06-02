عاجل.. التربية والتعليم توضح أوضاع الممتحنين لمرحلتي الأساس والثانوي

الثلاثاء 2 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 قالت وكيلة وزارة التعليم تماضر الطريفي أن قرار فتح الفصلين الثامن أساس والثالث ثانوي للمراجعة إستعداداً للإمتحانات سيتخذ عقب إنجلاء الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، والإعلان عن ذلك من قبل السلطات المختصة.

وطبقاً لتعميم صحفي صدر عن الوزارة اليوم، فإن الوكيل تماضر بحثت مع وكيلة وزارة الصحة الإتحادية د. سارة عبدالعظيم، الموقف الصحي بالبلاد وتأثيره على قطاع التربية والتعليم. ناشدت تماضر الممتحنين للمداومة على المذاكرة ومراجعة مقرراتهم لحين الإعلان عن موعد الإمتحانات.

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